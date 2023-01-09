Осторожно! В Киеве штормовой ветер, жителям дали советы

В понедельник, 9 января, в Киеве ожидаются снег и сильный ветер юго-восточного направления, который будет достигать штормовых отметок в 15-20 метров в секунду, поэтому жителям столицы следует быть внимательными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Так что стоит:

очень внимательно парковать автомобили;

не задерживаться под деревьями, большими рекламными конструкциями.

При этом, как добавили в КГГА, температура будет колебаться от -5 до -7 градусов, а завтра ожидается потепление.

По состоянию на 08:20 9 января на улицы Киева выведено 302 единицы спецтехники "Киевавтодор". Снег убирают более 3,5 тысячи коммунальщиков.