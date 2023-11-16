Осторожный оптимизм. У Зеленского высказались о встрече Байдена и Си

Оценивая переговоры лидеров Штатов и КНР на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в среду, Подоляк высказался об "осторожном оптимизме".

"Это отличный сигнал мира: диалог вместо конфронтации, новый глобальный порядок, обязательность правил, стабильность и предсказуемость", - считает Подоляк.

Также он расценивает проведение переговоров между президентами США и Китая и заключение ими ряда договоренностей как доказательство полной потери Россией влияния на глобальные процессы на мировом уровне.

"И второе: Россия окончательно изъята из перечня реально влияющих на глобальные процессы. Россия почти несубъектна", - отметил представитель ОП.

Причиной этому, по словам Подоляка, является то, что Кремль делает ставку на хаос, разрушение, поддержание насилия как инструмента внешней политики, а также "имеет отвратительную репутацию, о которой нельзя пачкаться".

"Всего этого не нужно тем, кто хочет видеть горизонты, будущее, взаимные ограничительные правила", - резюмирует Подоляк.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Вчера, 15 ноября, президент США и лидер Китая встретились в рамках прошедшего в Сан-Франциско саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Лидеры провели встречу в исторической резиденции Филоли, которая длилась около четырех часов.

По итогам лидеры США и Китая заключили ряд договоренностей, а также обсудили тему войны РФ против Украины, и ситуацию вокруг Тайваня.

Детальнее об ожиданиях от переговоров между лидером Китая и США читайте в материале РБК-Украина "Встреча Байдена и Си Цзиньпина: чего ждать от саммита в Сан-Франциско".