Обсяг готівки з початку року зріс більш ніж на 30 млрд гривень: яких банкнот найбільше

За даними НБУ, в обігу перебувало 2,9 млрд банкнот на загальну суму 587,7 млрд грн, а також 13,9 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) - на 4,4 млрд грн.

На одного українця припадало 70 банкнот та 159 розмінних і платіжних обігових монет (станом на 1 січня 2021 року - 72 та 149 шт. відповідно). Традиційно лідерство зберігають: серед банкнот - 200 гривень, а серед монет - 10 копійок (24,5% та 28,8% відповідно від загальної кількості в обігу).

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 1000 гривень (78,4 млн шт. або 2,7% від загальної кількості банкнот в обігу), а монет - номіналом 10 гривень (75,3 млн шт. або 0,5% від загальної кількості монет в обігу).

В обігу ще залишається 447,4 млн "золотистих" одногривневих монет, але поступово НБУ виводить їх з обігу.