Обсяг готівки в обігу в Україні за рік зріс на третину

Станом 1 січня 2021 року в готівковому обігу України перебувало готівки на суму 558,5 млрд грн. За 2020 рік готівка в обігу зросла на третину (на 31,4%) або 133,4 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначається в повідомленні, таке збільшення готівки - не є унікальним явищем, аналогічні тенденції спостерігаються в більшості країн світу.

"Це зумовлено як загальним зростанням фінансових заощаджень, так і попитом на ліквідні активи внаслідок невизначеності щодо поширення коронавірусу, тривалості карантину та відповідних обмежень. Через це готівка довше затримується в обігу - з кінця березня минулого року її надходження в банки знизилися, хоча видача залишалася відносно незмінною", - йдеться в повідомленні.

Попри зростання готівки в обігу у 2020 році суттєво зростали також обсяги коштів на рахунках банків. Як наслідок, співвідношення готівки та грошової маси залишилося практично на рівні минулих років, зазначили в НБУ.

"На думку Національного банку, в міру зменшення невизначеності попит на готівку поступово слабшатиме", - наголосили в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг грошової маси в Україні за грудень 2020 року зріс на 4,7% до 1 850,5 млрд гривень. За весь рік грошова маса зросла на 28,7% (на 412,2 млрд гривень).

Нагадаємо, у готівковому обігу України cтаном на 1 січня 2020 року перебувало готівки на загальну суму 425 млрд грн.