Усі об'єкти "Великого будівництва" у 2021 році будуть закінчені вчасно, - Тимошенко

Він також зазначив, що всього в 2021 році в рамках "Великого будівництва" реалізується 741 об'єкт, і всі вони будуть закінчені в раніше обумовлені терміни.

Заступник голови ОП поставив завдання пришвидшити реалізацію об'єктів, за якими торги ще не оголошені або не завершені і, відповідно, не розпочато будівельно-монтажні роботи.

Також під час наради міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко нагадав про схвалення Верховною Радою виділення фінансування в обсязі 1 млрд грн на ремонтно-реставраційні роботи пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності. Ці кошти підуть на реалізацію проєкту "Велика реставрація", що входить до програми "Велике будівництво".

Головам ОДА необхідно буде в найближчі дні подати до Офісу Президента і Міністерства культури дані про максимум два найбільш пріоритетних об'єкти для кожної області, за якими проєктно-кошторисна документація вже повністю готова і відома актуальна вартість робіт, матеріалів і послуг.