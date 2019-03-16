Об’єднані збройні сили НАТО в Європі призначили нового головнокомандуючого

Тепер рішення має схвалити Сенат

Североатлантический совет принял решение о назначении на должность Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Согласно процедуре, Сенат должен одобрить назначения и лишь после этого генерал Уолтерс должен сменить на этом посту генерала армии США Кертиса Скапаротти.

В настоящее время генерал Уолтерс исполняет обязанности командира Воздушного командования альянса, начальника главного штаба Военно-воздушных сил США в Европе и Африке штаб-квартира которых находится на немецкой авиабазе Ramstein. Также он отвечает за воздушную и противоракетную оборону 29 стран-членов Североатлантического альянса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАТО подтверждает возможность вступления Украины в Альянс. Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО единогласно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и зобов'язання оборонного блока для поддержки Украины с проведением реформ в рамках широкого пакета помощи.