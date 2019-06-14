Об'єднані сили націоналістів йдуть в Раду, щоб протистояти реваншу

Об'єднані сили українських націоналістів йдуть на позачергові парламентські вибори для того, щоб не допустити реваншу проросійських сил і сприяти припиненню війни на українських умовах. Про це заявляють лідери політсил, що об'єдналися, передає "Інтерфакс".

За словами лідера партії "Свобода" і першого номера списку Олега Тягнибока, створення такого союзу - принципово новий етап розвитку української державності.

"Наше об'єднання - єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил в парламенті, маючи чітку ідеологію і загальний світогляд. У той час, коли наших опонентів розривають внутрішні чвари, у нас - єдиний вектор руху", - сказав Тягнибок на прес-конференції першої п'ятірки об'єднаних сил націоналістів.

Він розповів, що представники єдиного націоналістичного блоку якраз у п'ятницю передають у Центральну виборчу комісію список своїх кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня.

"Якраз зараз, коли ми проводимо прес-конференцію, наші представники юридичної служби занесли документи в Центральну виборчу комісію", - сказав Тягнибок.

За його словами, націоналістів не лякають їх невисокі рейтинги в соціологічних дослідженнях.

"Нас це не лякає. Рейтинги рейтингами, але націоналісти повинні бути в парламенті", - сказав Тягнибок, зазначивши, що якщо націоналістів не буде у Верховній раді, то там буде "хаос і руйнація".

"Якщо ми там будемо, ми зможемо збалансувати ситуацію, по-перше, ми не дамо монополізувати владу в одних руках... по-друге, ми змусимо їх виконувати українське законодавство і українську Конституцію, а судячи з перших кроків президента і його команди, для них це не є обов'язковим...", - сказав лідер "Свободи".

У свою чергу, другий номер у списку об'єднання, позафракційний народний депутат, лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький розповів, що пріоритетним завданням об'єднаних сил українських націоналістів у парламенті стане припинення війни. При цьому він підкреслив, що мир можливий тільки на умовах України.

"Кожен з присутніх тут, як і я, знає ціну війни. За п'ять років - це тисячі вбитих українських військових і цивільних. Я не хочу більше втрат, і саме тому першочерговим і пріоритетним завданням для нашого політичного об'єднання є досягнення миру. Є два шляхи - капітуляція або шлях боротьби. Є велика ймовірність, що новообраний парламент потрапить чимало прихильників першого сценарію. Саме тому ми об'єдналися, щоб дати відсіч реваншу і не дозволити продати Україну Москві", - розповів політик.

Третій номер у списку об'єднаних націоналістів, лідер Національного руху "Дія", екс-лідер "Правого сектора", позафракційний нардеп Дмитро Ярош заявив, що погодився брати участь у виборах у складі єдиної політичної сили через складну ситуацію в країні.

"В Україні йде війна, тому потрібно залишити в минулому розбіжності, непорозуміння, нездорові амбіції і показати всій нації приклад єднання перед загрозою ліквідації нашої абсолютної цінності - держави", - сказав Ярош.

Четвертий номер у списку, чинний лідер "Правого сектора" Андрій Тарасенко розповів, що серед важливих завдань політичної сили в парламенті буде декомунізація, українізація та проведення повноцінної люстрації.

Як повідомлялося, 10 червня партії "Національний корпус", "Свобода" і "Правий сектор", ветеранські та громадські організації прийняли рішення про участь у позачергових парламентських виборах єдиним націоналістичним блоком з подальшою консолідацією патріотичних об'єднань і організацій. Ці політсили прийняли рішення про участь у позачергових парламентських виборах єдиним націоналістичним блоком.

Очолив об'єднаний список націоналістів лідер "Свободи" Олег Тягнибок. За ним йдуть лідер "Нацкорпуса", позафракційний нардеп Андрій Білецький, лідер Національного руху "Дія", екс-лідер "Правого сектора", позафракційний нардеп Дмитро Ярош, а також чинний лідер "Правого сектора" Андрій Тарасенко. Під номером 5 у списку - екс-віце-спікер парламенту і кандидат в президенти від "Свободи" 2019 року Руслан Кошулинський.