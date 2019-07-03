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Об'єднані націоналісти можуть пройти в Раду за рахунок активного електорату, - політолог

Новини » Вибори 2019    03.07.2019 - 19:06
Об'єднані націоналісти можуть пройти в Раду за рахунок активного електорату, - політолог
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У націоналістів є реальна можливість подолати прохідний бар'єр, вважає експерт

У об'єднаних націоналістів є реальна можливість подолати прохідний бар'єр і потрапити в новий парламент за рахунок високої явки патріотично налаштованого електорату. Таку думку висловив політичний експерт Петро Олещук в ефірі одного з телеканалів, передає РБК-Україна з посиланням на ЗМІ.

За його словами, влітку традиційно низька явка виборців. Проте виборці націоналістів в цьому контексті є винятком і завжди активні, додав Олещук.

За словами експерта, в день голосування це буде головною перевагою українських націоналістів, які балотуються в новий парламент за списком ВО "Свобода".

"Явка виборців націоналістів буде близько 100%, тому що вони дуже відповідальні і мобілізовані. Завдяки цьому "Свобода" цілком може подолати 5% бар'єр", – зазначив Олещук.

Політолог також заявив, що об'єднання правих (ВО "Свобода", "Національного корпусу" і "Правого сектору") в одну політичну силу він вважає позитивним фактором, який демонструє виборцям довгоочікувану монолітність українських націоналістів. Не менш важливою перевагою, на думку експерта, є ідеологічна послідовність лідерів українських націоналістів протягом багатьох років.

"Всі звикли, що націоналісти не об'єднуються майже ніколи. Зараз є певна тенденція, яка цю ситуацію перекриває. Вони об'єдналися, в результаті чого отримали потужний список і потужну першу п'ятірку, у якій представлені всі відомі діячі націоналістичного руху останніх років – Тягнибок, Білецький, Ярош, Тарасенко, Кошулинський. У них фактично весь список складається з людей, які пройшли з націоналістами довгий шлях. Тобто, вони не зраджували своїм ідеологічним уподобанням: були українськими націоналістами і залишаються", – підкреслив Олещук.

Політолог підсумував, що на сьогоднішній день у союзу українських націоналістів залишається реальна можливість подолати 5% бар'єр і пройти в новий парламент. Переконатися в достовірності цієї заяви можна буде вже 21 липня – в день виборів.

Нагадаємо, ВО "Свобода", "Національний корпус", "Правий сектор", Українська добровольча армія, ОУН і Конгрес українських націоналістів йде на вибори до Верховної ради за загальним списком. Очолює об'єднаних націоналістів лідер "Свободи" Олег Тягнибок.

Другий номер у списку – лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький. У першу п'ятірку також потрапили Дмитро Ярош, Андрій Тарасенко та Руслан Кошулинський.

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