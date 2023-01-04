Обманул Путина? Хакеры взломали данные о COVID-тестах Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко мог не сдавать тесты на коронавирус перед его встречами с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза" .

Так, недавно белорусские хакеры, которые называют себя "Объединенным штабом сопротивления", сообщили о взломе медицинского центра управления делами президента Беларуси и обнародовали результаты ПЦР-тестов на COVID, якобы полученные Александром Лукашенко и его сыном Николаем.

Хакеры выложили в одном из Telegram-каналов более 70 файлов, которые представляют собой электронные варианты справок о ПЦР-тестировании на имя Александра и Николая Лукашенко.

Каждый тест имеет QR-код, при переходе по которому открывается официальный сайт медцентра управления делами президента Беларуси, где показана такая же справка. Ее можно скачать в PDF-формате.

Справки о тестировании охватывают период с апреля 2021 года до конца декабря 2022 года. Почти все результаты тестов были выданы перед встречами Лукашенко с Путиным. При этом до сентября 2021 года Лукашенко для встречи с российским диктатором было достаточно одного теста, а после понадобилось два и больше.

Также справки выдавались сыну Лукашенко Николаю. По всей видимости, отец брал его с собой на большинство встреч с Путиным. Однако официально об этом не сообщалось.

Анализ документов показывает, что справки содержат ряд не стыковок. К примеру, в результатах тестов Лукашенко встречаются два разных номера паспорта, а в тестах Николая - три (один из них совпадает с номером паспорта, указанным в справках его отца).

Кроме того, Лукашенко нередко получал справки со своим сыном в один день и время. Иногда даты тестов менялись, а время взятия анализа и выдачи документа оставалось прежним.

Во многих справках совпадают время тестирования и время выдачи справки, хотя для получения результата ПЦР-теста требуется время. Как минимум в одном документе дата выдачи справки опережает дату проведения тестирования.

Таким образом, "Объединенный штаб сопротивления" предположил, что на самом деле Лукашенко мог не сдавать эти ПЦР-тесты.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным Института изучения войны (ISW), в ходе визита Путина в Беларусь Лукашенко, вероятно, не согласился на предложение задействовать свои войска в войне против Украины.

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