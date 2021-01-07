ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Обама назвав "спровокованим Трампом насильством" події в Капітолію

США, Четвер 07 січня 2021 06:22
Обама назвав "спровокованим Трампом насильством" події в Капітолію
Фото: Барак Обама (Instagram)
Автор: Даша Харченко

Колишній президент США Барак Обама виступив з заявою після масових протестів в Капітолію. Зокрема, він назвав події насильством, яке спровокував чинний президент.

Про це пише CNN.

За його словами, це стало ганьбою для США.

"Історія справедливо запам'ятає сьогоднішнє насильство в Капітолію, спровоковане чинним президентом, який продовжував безпідставно брехати про підсумки законних виборів, як момент великого сорому і ганьби для нашої країни", - сказав Обама.

Він також заявив, що його надихнуло те, що багато членів президентської партії рішуче висловилися. Їхні голоси доповнюють приклади виборчих органів, які відмовилися піддаватися залякуванню.

Перед цим держсекретар США Майк Помпео назвав неприпустимим штурм Капітолію.

Нагадаємо, 6 січня в Вашингтоні під будівлею Капітолію відбулися масштабні протести прихильників Трампа, які переросли у сутички з правоохоронцями. Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиБарак ОбамаДональд Трамп

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся