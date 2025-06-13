Объединяют университеты: что изменится для студентов в Умани и Каменце-Подольском

Университеты в Умани

Уманский педуниверситет им. Павла Тычины присоединяют к Уманскому национальному университету. Объединенное заведение охватит более 11 тысяч студентов. После реформы все образовательные программы, бюджетные места и условия контрактов сохраняются.

Планируется, что в новом учебном году студенты смогут выбирать из большего количества предметов. Также вуз получит инвестиции от Всемирного банка, а также будет развивать сотрудничество с аграрным бизнесом и школами региона.

Университеты в Каменце-Подольском

Здесь Каменец-Подольский нацуниверситет им. Огиенко объединяют с Подольским госуниверситетом. Вместе эти заведения сформируют мощный образовательный центр с более чем 6,5 тысячи студентов.

Новое заведение планируют переименовать в Подольский государственный университет имени Ивана Огиенко, чтобы сохранить историческую преемственность, ведь первым ректором университета был сам Огиенко.

Цель этих объединений заключается в том, чтобы создать сильные региональные образовательные центры, которые будут отвечать вызовам экономики, улучшат подготовку специалистов и позволят эффективнее использовать ресурсы.