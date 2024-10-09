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Объединились все фракции. Тимошенко назвала знаковым решение ВР освободить от мобилизации украинцев до 25 лет

Фото: Юлия Тимошенко с фракцией "Батькивщина" в парламенте (ba.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала голосование за освобождение части украинцев до 25 лет от мобилизации знаковым для защиты молодежи от несправедливых действий чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Тимошенко.

По ее словам, вокруг законопроекта №11379-д, авторства, в том числе Юлии Тимошенко, объединились все парламентские фракции.

Она также выразила благодарность главе парламента и президиуму ВР за то, что им удалось инициировать встречу с генералитетом и министром обороны для урегулирования этого вопроса.

"Мы сделали сверхважный шаг - защитили нашу молодежь и обеспечили справедливость. Сохранение молодого поколения - сохранение силы Украины как сегодня, так и в будущем", - подчеркнула Тимошенко.

 

Она также уточнила, что Совет не принимал норму о мобилизации тех, кто в мирное время считается непригодным к службе, а во время войны ограниченно пригодным. По ее словам, такое решение раньше было навязано в законодательстве, но теперь этот пункт отменен.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время президент Украины подпишет этот закон. Это победа справедливости и защита нашей молодежи", - подытожила Тимошенко.

Мобилизация в Украине

Отметим, что с начала полномасштабной войны под мобилизацию попадали военнообязанные, то есть в возрасте от 27 до 60 лет (призывники с 18 до 27 лет могли идти на службу добровольно). В апреле 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет.

В статусе призывников остались мужчины от 18 до 25 лет. Но это касается не всех, в частности мобилизации все равно подлежали:

  • прошедшие срочную службу
  • те, кто окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил военно-учетную специальность
  • те, кто признан военно-врачебной комиссией непригодным к службе в мирное время и годным в военное

Проблема в том, что весной вступил в силу закон, упразднивший статус ограниченно-пригодный. И такие украинцы автоматически стали военнообязанными, даже если они моложе 25 лет.

Таким образом, тысячи ребят до 25 лет, ранее признававшихся ограниченно годными в военное время, до вступления в силу нового закона подлежат мобилизации. В отличие от здоровых сверстников, не подходящих по возрасту. Этот закон должен устранить юридический пробел.

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ТимошенкоМобилизация в Украине