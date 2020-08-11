ОАСК почав розгляд справи про некомпетентність діючого складу НКРЕКП

Фото: ОАСК (РБК-Україна)

Справа розглядається за спрощеною процедурою

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Зокрема, ОАСК просять визнати некомпетентним чинний склад НКРЭКУ.

Про це повідомили в прес-службі суду.

"Позивач вважає, що повноваження чотирьох з семи членів НКРЕКП недійсні з 1 лютого 2020 року, а це, на його думку, веде визначення всієї НКРЕКП такий, що не має відповідної компетенції", - повідомили в ОАСК.

Суд почав розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

Нагадаємо, відповідний позов до НКРЕКП вступив в ОАСК 4 серпня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у грудні підписав закон про перезапуск НКРЕКП.

До цього в кінці жовтня, Зеленський провів кадрові зміни в НКРЕКП і призначив Олексія Магду, Валерія Тарасюка, Ольгу Бабій та Руслана Кайдаша тимчасовими членами регулятора на три місяці.