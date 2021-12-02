В ОАЕ зафіксували перший випадок штаму "Омікрон"

Як уточнюється, носителька нового штаму вакцинована двома дозами препарату проти COVID-19.

На цей час жінка, у якої зараження протікає безсимптомно, поміщена на карантин і знаходиться під наглядом місцевих лікарів.

Крім цього, на самоізоляцію відправлені всі, хто контактував з цією громадянкою однієї з африканських держав.

З 29 листопада влада ОАЕ призупинила можливість в'їзду в країну з семи Південноафриканських держав, включаючи ПАР, через поширення в зазначеному регіоні "Омікрон"-штаму.