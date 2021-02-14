ОАЕ визнали українські водійські права

У неділю, 14 лютого, Об'єднані Арабські Емірати визнали українські водійські посвідчення. Україна та ОАЕ підписали Меморандум про взаємне визнання та обмін водійськими посвідченнями.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і віце-прем'єр - міністр внутрішніх справ ОАЕ шейх Сейф ібн Заїд Аль Нахаян підписали низку документів у рамках візиту президента України Володимира Зеленського в Емірати.
Аваков підкреслив, що після підписання Меморандуму водії можуть користуватися правами, які отримали в своїй країні.
"Відтепер туристи зможуть по своїх прав орендувати автомобіль, а резиденти і люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві", - підкреслив він.
Нагадаємо, Володимир Зеленський відправився з робочим візитом в Емірати. Візит триватиме 14-15 лютого.
На зустрічі обговорять питання двостороннього політичного, торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва. За результатами переговорів планується підписання документів.