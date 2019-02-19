В ОАЕ презентували бронетранспортер з українським бойовим модулем

Фото: бронетранспортер Al-Wahash (ukroboronprom.com.ua)

Дальність ураження Al-Wahash - 5 км, за будь-яких погодних умов і часу доби

На міжнародній виставці IDEX-2019 у місті Абу-Дабі (ОАЕ), представили результат співпраці "Укроборонпрому" і компанії з ОАЕ Calidus LLC - бронетранспортер Al-Wahash з бойовим модулем БМ-3 "Штурм". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".

Наголошується, що український бойовий модуль "Штурм" встановлюється на БТР-3, який серійно виробляється на Київському бронетанковому заводі і який пройшов випробування на сході України.

"Завдяки сучасному цифровому комплексу з лазерним далекоміром, а також стабілізатору гармати, БМ-3 "Штурм" забезпечує високу точність вогню автоматичної 30-мм гармати, кулемета і автоматичного гранатомета, а також комплексу керованого озброєння "Бар'єр", - йдеться в повідомленні.

Дальність ураження - 5 км, при будь-яких погодних умов і часу доби.

"Al-Wahash є одним з найбільш сучасних бронетранспортерів в своєму класі, який був створений шляхом об'єднання новітніх технологій від провідних виробників світового рівня", - додали у відомстві.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Державний концерн "Укроборонпром" активно працює над створенням тактичного багатофункціонального безпілотного авіакомплексу, основною функцією якого є розвідка.

Крім того, що входить в держконцерн "Укрборонпром" ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" представило ряд безпілотників українського виробництва, серед яких сучасний вітчизняний безпілотник "Фурія".