ОАЭ планирует отправить космическую миссию к поясу астероидов

Так, ОАЭ намерены развить успех своего космического корабля Hope ("Надежда"), который все еще кружит около Красной планеты. Теперь объявлена амбициозная последующая миссия - грандиозный тур к поясу астероидов.

"Миссия с поясом астероидов была достаточно сложной задачей. Интересная наука, имеющая отношение к научному сообществу, хорошие возможности для сотрудничества", - заявила председатель Космического агентства ОАЭ Сара аль-Амири.

Запуск космического корабля, получившего название MBR Explorer в честь правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, запланирован на 2028 год.

По расчетам, в феврале 2030 года аппарат достигнет астероида Вестервальд, который имеет диаметр более 2 километров и двигается со скоростью более 30 тысяч км/час. После этого корабль достигнет еще шесть объектов в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, в том числе астероид Юстиция, размеры которого в ширину - почти 50 км.

"Мы хотели бы более подробно изучить поверхность астероида. И мы бы поняли его внутреннюю плотность и структуру", - объясняет научный руководитель миссии Хур аль-Мазми.

Также ученые хотят подтвердить теории происхождения астероидов.

Загадка астероида Юстиция

Дело в том, что Юстиция имеет красноватый цвет, необычный для астероида. Это привело планетологов к предположению, что объект образовалась во внешних пределах Солнечной системы, а затем рассеян внутрь из-за смещения орбит планет-гигантов, в конечном итоге присоединившись к поясу астероидов.

Если это правда, то посещение Юстиции обеспечит детальное изучение объекта пояса Койпера без долгого путешествия в дальние уголки Солнечной системы, отмечается в публикации.