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ОАЕ першими з країн Перської затоки відкрили посольство в Ізраїлі

Автор: РБК-Україна

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) стали першою країною Перської затоки, яка відкрила посольство в Ізраїлі. Церемонія пройшла в Тель-Авіві в присутності президента Ізраїлю Іцхака Герцога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що відкриття посольства ОАЕ послідувало за відкриттям посольства Ізраїлю в ОАЕ в червні.

"Після нормалізації відносин ми вперше стали свідками обговорення торгових та інвестиційних можливостей", - сказав посол ОАЕ Мохамед аль-Хаджа, піднявши прапор своєї країни перед будівлею.

За його словами, ОАЕ та Ізраїль вже підписали важливі угоди в різних областях, включаючи економіку, авіаперельоти, технології та культуру.

Ізраїльський президент Іцхак Герцог назвав відкриття посольства "важливою віхою на шляху до майбутнього, миру, процвітання і безпеки" для Близького Сходу.

"Рік тому думка про те, що щоб побачити, як гордо майорить прапор Еміратів в Тель-Авіві, могла здатися надуманою мрією. Але багато в чому немає нічого більш природного і нормального", - додав він.

Нагадаємо, у червні на відкритті посольства Ізраїлю в Абу-Дабі і консульства в Дубаї міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що обсяг двосторонньої торгівлі з моменту нормалізації відносин перевищив 675 млн доларів і очікуються нові угоди.

При цьому зближення Ізраїлю з арабськими країнами в регіоні засуджується палестинцями.

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Об'єднані Арабські ЕміратиІзраїльпосольство