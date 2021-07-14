ОАЕ першими з країн Перської затоки відкрили посольство в Ізраїлі

Повідомляється, що відкриття посольства ОАЕ послідувало за відкриттям посольства Ізраїлю в ОАЕ в червні.

"Після нормалізації відносин ми вперше стали свідками обговорення торгових та інвестиційних можливостей", - сказав посол ОАЕ Мохамед аль-Хаджа, піднявши прапор своєї країни перед будівлею.

За його словами, ОАЕ та Ізраїль вже підписали важливі угоди в різних областях, включаючи економіку, авіаперельоти, технології та культуру.

Ізраїльський президент Іцхак Герцог назвав відкриття посольства "важливою віхою на шляху до майбутнього, миру, процвітання і безпеки" для Близького Сходу.

"Рік тому думка про те, що щоб побачити, як гордо майорить прапор Еміратів в Тель-Авіві, могла здатися надуманою мрією. Але багато в чому немає нічого більш природного і нормального", - додав він.