ОАЕ можуть стати першою країною в світі з колективним імунітетом від COVID

Об'єднаних Арабських Еміратів можуть стати першою країною в світі, де з'явиться колективний імунітет проти коронавіруса. Зараз в країні ввели вже першу дозу вакцини більш ніж 60% населення.
Про це повідомляє Alarabiya.
У Національному управлінні з надзвичайних ситуацій ОАЕ заявили, що станом на 2 березня в країні ввели більше ніж 6 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. При цьому вакцину змогли отримати понад 3,6 млн осіб.
"При цілеспрямованих зусиль уряду у боротьбі з пандемією ОАЕ незабаром може стати першою країною, в якій провели вакцинацію всього населення, досягнувши таким чином колективного імунітету", - сказав фахівець з невідкладної медичної допомоги Фуад ар-Рахаль.
На цей час в ОАЕ доступні чотири вакцини - Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm і Супутник V. Населення ОАЕ складає близько 9,5 млн осіб.
Відзначимо, раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на чергову хвилю за COVID-19. Він зазначив, що перемогти коронавірус можна лише з допомогою колективного імунітету - захист має бути у більш ніж 60% населення.
Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні до кінця року хочуть вакцинувати від коронавірусу 80% населення.