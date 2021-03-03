UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ОАЭ могут стать первой страной в мире с коллективным иммунитетом от COVID

Автор: Игорь Литвиненко

Объединенных Арабские Эмираты могут стать первой страной в мире, где появится коллективный иммунитет против коронавируса. Сейчас в стране ввели уже первую дозу вакцины более чем 60% населения.

Об этом сообщает Alarabiya.

В Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям ОАЭ заявили, что по состоянию на 2 марта в стране ввели более 6 миллионов доз вакцин от коронавируса. При этом вакцину смогли получить более 3,6 млн человек.

"При целенаправленных усилиях правительства в борьбе с пандемией ОАЭ вскоре может стать первой страной, в которой провели вакцинацию всего населения, достигнув таким образом коллективного иммунитета", - сказал специалист по неотложной медицинской помощи Фуад ар-Рахаль.

На данный момент в ОАЭ доступны четыре вакцины - Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и Спутник V. Население ОАЭ составляет около 9,5 млн человек.

Отметим, ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на очередную волну по COVID-19. Он отметил, что победить коронавирус можно лишь с помощью коллективного иммунитета - защита должна быть у более чем 60% населения.

Также главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине до конца года хотят вакцинировать от коронавируса 80% населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Объединенные Арабские Эмиратывакцина от коронавируса
Читайте также
Бельгия одобрила вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет
Минздрав рассчитывает в апреле закупить вакцину от коронавируса у ЕС
Прогноз погоды