ОАЭ могут стать первой страной в мире с коллективным иммунитетом от COVID

Объединенных Арабские Эмираты могут стать первой страной в мире, где появится коллективный иммунитет против коронавируса. Сейчас в стране ввели уже первую дозу вакцины более чем 60% населения.
Об этом сообщает Alarabiya.
В Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям ОАЭ заявили, что по состоянию на 2 марта в стране ввели более 6 миллионов доз вакцин от коронавируса. При этом вакцину смогли получить более 3,6 млн человек.
"При целенаправленных усилиях правительства в борьбе с пандемией ОАЭ вскоре может стать первой страной, в которой провели вакцинацию всего населения, достигнув таким образом коллективного иммунитета", - сказал специалист по неотложной медицинской помощи Фуад ар-Рахаль.
На данный момент в ОАЭ доступны четыре вакцины - Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и Спутник V. Население ОАЭ составляет около 9,5 млн человек.
Отметим, ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на очередную волну по COVID-19. Он отметил, что победить коронавирус можно лишь с помощью коллективного иммунитета - защита должна быть у более чем 60% населения.
Также главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине до конца года хотят вакцинировать от коронавируса 80% населения.