У Нью-Йорку поліція виявила вбитими 4 людей

Серед вбитих одна дитина, чоловік і дві жінки

В апартаментах одного з будинків Нью-Йорка поліція виявила вбитими дитину, чоловіка та двох жінок. Про це повідомляє Reuters.

У поліції повідомили, що за однією з версій чоловік убив свого шестирічного сина, потім убив свою колишню і нинішню дружину, які перебували в цей час в приміщенні. Після чого чоловік скоїв суїцид.

Батько загиблого 39-річного Джеймса Шилдса повідомив, що його син судився зі своєю колишньою дружиною за можливість доступу до сина, який проживав зі своєю матір'ю в Голландії.

Загиблий Джеймс Шилдс в квітні 2018 просив про фінансову підтримку для юридичної допомоги на сторінці порталу GoFoundMe, де він заявив, що "у мене було ідеальне життя кілька років тому, але воно вийшло з-під контролю".

Йому так і не вдалося зібрати ні єдиного долара.

Нагадаємо, в Центральноафриканській республіці вбили трьох росіян. За попередніми даними, вбивство було скоєно з метою пограбування. Тіла загиблих були доставлені в місто Бангі, повідомляють російські ЗМІ.