В Нью-Йорке полиция обнаружила убитыми 4 людей

Среди убитых один ребенок, мужчина и две женщины

В апартаментах одного из домов Нью-Йорка полиция обнаружила убитыми ребенка, мужчину и двух женщин. Об этом сообщает Reuters.

В полиции сообщили, что по одной из версий мужчина убил своего шестилетнего сына, затем убил свою бывшую и нынешнею жену, которые находились в это время в помещении. После чего мужчина совершил суицид.

Отец погибшего 39-летнего Джеймса Шилдса сообщил, что его сын судился со своей бывшей женой за возможность доступа к сыну, который проживал со своей матерью в Голландии.

Погибший Джеймс Шилдс в апреле 2018 просил о финансовой поддержке для юридической помощи на странице портала GoFoundMe, где он заявил, что "у меня была идеальная жизнь несколько лет назад, но она вышла из-под контроля".

Ему так и не удалось собрать ни единого доллара.

Напомним, в Центральноафриканской республике убили троих россиян. По предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления. Тела погибших были доставлены в город Банги, сообщают российские СМИ.