В Нью-Йорке полиция обнаружила убитыми 4 людей

Новости Происшествия 01.08.2018 - 00:47
Иллюстративное фото (flickr.com/Timo)
Иллюстративное фото (flickr.com/Timo)

Среди убитых один ребенок, мужчина и две женщины

В апартаментах одного из домов Нью-Йорка полиция обнаружила убитыми ребенка, мужчину и двух женщин. Об этом сообщает Reuters

В полиции сообщили, что по одной из версий мужчина убил своего шестилетнего сына, затем убил свою бывшую и нынешнею жену, которые находились в это время в помещении. После чего мужчина совершил суицид. 

Отец погибшего 39-летнего Джеймса Шилдса сообщил, что его сын судился со своей бывшей женой за возможность доступа к сыну, который проживал со своей матерью в Голландии. 

Погибший Джеймс Шилдс в апреле 2018 просил о финансовой поддержке для юридической помощи на странице портала GoFoundMe, где он заявил, что "у меня была идеальная жизнь несколько лет назад, но она вышла из-под контроля". 

Ему так и не удалось собрать ни единого доллара. 

Напомним, в Центральноафриканской республике убили троих россиян. По предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления. Тела погибших были доставлены в город Банги, сообщают российские СМИ.

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  полиция,  Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС