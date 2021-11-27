ru ua
Сб, 27 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У штаті Нью-Йорк оголосили надзвичайний стан через COVID

Новость на русском →
Нью-Йорк, Субота 27 листопада 2021 04:48
У штаті Нью-Йорк оголосили надзвичайний стан через COVID Фото: у штаті Нью-Йорк оголосили надзвичайний стан через COVID (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У штаті Нью-Йорк оголосили надзвичайний стан. Причиною став спалах захворюваності COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний указ, опублікований на сайті губернатора.

У документі повідомляється, що, враховуючи спостережуване поширення коронавірусу "зі швидкістю, небаченою в штаті з квітня 2020 року", а також беручи до уваги активне зростання числа госпіталізацій, пов'язаних з COVID-19, і потребу в скоординованому підході до забезпечення місткості лікарень, губернатор оголосила надзвичайний стан у всьому штаті Нью-Йорк.

Згідно з Указом, департамент охорони здоров'я зможе обмежувати надання несерйозних і нетермінових процедур в лікарнях, щоб забезпечити достатню кількість місць напередодні можливого зростання випадків захворювання коронавірусом майбутньої зими.

Постанова почне діяти з п'ятниці, 3 грудня. Воно також дозволить штату швидше закуповувати будь-які критично важливі матеріали для боротьби з пандемією.

Раніше ми писали, що суд Нью-Йорка підтвердив обов'язкову вакцинацію муніципальних службовців

Читайте РБК-Україна в Google News
Нью-Йорк
NEWS
Держпереворот і Ахметов, імовірність війни і Путін: основні заяви Зеленського на марафоні
Держпереворот і Ахметов, імовірність війни і Путін: основні заяви Зеленського на марафоні
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує