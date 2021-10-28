ru ua
Чт, 28 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Суд Нью-Йорка підтвердив обов'язкову вакцинацію муніципальних службовців

Новость на русском →
Нью-Йорк, Четвер 28 жовтня 2021 06:42
Суд Нью-Йорка підтвердив обов'язкову вакцинацію муніципальних службовців Фото: суд Нью-Йорка підтвердив обов'язкову вакцинацію муніципальних службовців (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Суд Нью-Йорка визнав законною обов'язкову вакцинацію муніципальних службовців. Раніше співробітники Нью-Йорка могли вибрати щотижневі тести на COVID-19 замість вакцинації, але цієї можливості більше не буде.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

Нью-йоркський суддя Лізетт Колон постановила, що вимога Нью-Йорка про вакцинацію проти COVID-19 для муніципальних службовців може бути виконана відповідно до плану, відхиливши запит профспілки поліції про блокування мандата.

Більшість муніципальних службовців Нью-Йорка повинні отримати одну дозу вакцини до п'ятниці, а у деяких співробітників виправних установ крайній термін - 1 грудня. Міські робітники, які подали докази вакцинації, будуть винагороджені премією в розмірі 500 доларів у свою зарплату, а ті, хто не зробить цього, будуть відправлені в неоплачувану відпустку.

Таким чином, суддя Лізетт Колон відхилила позов профспілки поліції Нью-Йорка щодо неправомірності обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

Тим часом, за словами комісара поліції Дермота Ши, 73% поліцейських Нью-Йорка вже отримали, принаймні, одну дозу вакцини.

Раніше ми писали, що у Нью-Йорку ввели обов'язкову вакцинацію для міських службовців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нью-Йорк
NEWS
"Червону" зону можуть розширити. Кузін назвав два шляхи боротьби з COVID
"Червону" зону можуть розширити. Кузін назвав два шляхи боротьби з COVID
DAILY
Запуск "Північного потоку-2". Що робить Україна і чому тепер все залежить від ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Запуск "Північного потоку-2". Що робить Україна і чому тепер все залежить від ЄС