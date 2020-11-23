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В Нью-Йорку хасиди зіграли весілля на 7 тисяч осіб попри заборону через пандемію

Автор: РБК-Україна

Тисячі хасидів таємно зібралися в приміщенні синагоги у Нью-Йорку для святкування весілля в родині рабина. На подію, попри пандемію коронавірусу, зібралось понад 7 тисяч осіб.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Подія відбулася два тижні тому в Брукліні. Це було весілля онука великого рабина Аарона Тейтелбаума.

Про велике скупчення людей стало відомо з відео, яке потрапило у ЗМІ. На ньому можна побачити тисячі хасидів. При цьому, ніхто не був в масці і не дотримувався правил соціального дистанціонування.

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Зала синагоги розрахована на 7 тисяч людей, однак приміщенні було більше, оскільки всі гості стояли тісно.

Як пише New York Post, влада Нью-Йорка в жовтні офіційно заборонила проведення цього весілля.

Раніше головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що навіть після появи вакцини від коронавірусу залишиться потреба в носінні захисних масках та соціальному дистанціюванні. За його словами, він не зможе спокійно відмовитись від цього.

Також голова групи швидкого реагування з питань вакцин та ліків від COVID-19 у Білому домі Монсеф Слауї прогнозує, що вакцинація американців може початися 11 грудня. Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) може погодити застосування вакцини вже 10 грудня.

Прогноз погоди
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