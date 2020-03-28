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У Нью-Йорку понад 4 тисячі співробітників поліції хворіють на коронавірус

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 19:53
У Нью-Йорку понад 4 тисячі співробітників поліції хворіють на коронавірус
Фото: поліція Нью-Йорка (facebook.com/NYPD)

На коронавірус хворіють 11% працівників поліцейського департаменту

У Сполучених Штатах Америки понад 4 тисячі співробітників поліцейського департаменту Нью-Йорка заразилися коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За даними неназваного американського чиновника, станом на ранок 27 березня щонайменше у 512 співробітників департаменту поліції Нью-Йорку підтвердили коронавірус. Це на 161 більше у порівнянні з офіційними даними, які 26 березня опублікувала поліція.

Зазначається, що з 512 заражених коронавірусом - 442 є військовослужбовцями, а 70 - цивільними особами. Загалом коронавірусом заразилися 4 122 людини, що становить близько 11% співробітників поліції Нью-Йорка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запорізькій області коронавірусом заразився співробітник поліції Бердянська. Вже було встановлено всіх контактних осіб хворого, в тому числі 44 правоохоронці. Ні у кого з контактних осіб коронавірус не виявили.

Також РБК-Україна писало, що у начальника поліції Києва Андрія Крищенка діагностували захворювання на коронавірус. Крищенко міг заразитися коронавірусом після контакту з пасажирами потягу "4 столиці".

Крім того, ще один випадок зараження коронавірусом поліцейського зафіксували в Івано-Франківській області. Зараз хворий на COVID-19 патрульний перебуває в лікарні, а контактні особи - на самоізоляції.

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