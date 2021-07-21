Нью-Йорк затягнуло димом через лісові пожежі на заході США

Дим від лісових пожеж на заході Сполучених Штатів, в штатах Орегон, Вашингтон і Каліфорнія, дійшов до східного узбережжя країни і накрив Нью-Йорк. Попри тумани над містом, жителям не варто турбуватися через якість повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post .

Синоптик розповів, що дим із західних штатів, що пройшов над районом Великих озер і Магістраль I-95, яка проходить з півночі на південь по всьому східному узбережжю, накриє Нью-Йорк вранці.

"Те, що зазвичай було б просто приємним сонячним днем з блакитним небом, ймовірно, матиме молочно-Туманний відтінок", - розповів синоптик.