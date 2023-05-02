"Нью-Джерси" разгромил "Рейнджерс" и последним пробился во второй раунд Кубка Стэнли

НХЛ, Кубок Стэнли, 1-й раунд

"Нью-Джерси" – "Рейнджерс" – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0); серия – 4:3

Шайбы: Маклауд, 29:53, Татар, 35:39, Хаула, 54:27, Братт, 56:41

После затишья в стартовом периоде "Нью-Джерси" открыл счет в середине второго. Это Палат в меньшинстве "Девилз" навязал борьбу на чужой половине площадки и вывел на свидание с вратарем Маклауда, а тот разобрался с Шестеркиным на "пятаке". Через несколько минут на добивании Татар удвоил преимущество.

Еще дважды "Нью-Джерси" забил под занавес встречи, когда "синерубашечники" бросились всеми силами вперед. Сначала молодой Хьюз убежал по левому краю и отдал направо Хауле, а тот точно бросил из правой зоны. Через три с лишним минуты до финальной сирены в пустых воротах "Нью-Йорка" расписался Братт.

Победа на домашнем льду позволила "Девилз" пробиться в следующий раунд. Там соперником команды Линди Раффа станет "Каролина". Первый матч – в ночь на четверг по киевскому времени.

Нынешний выход "Нью-Джерси" во второй раунд плей-офф – первый после сезона 2011/12, когда они проиграли финал Кубка Стэнли "Лос-Анджелес Кингз". С тех пор "Девилз" лишь во второй раз вышли в плей-офф. В свою очередь 9 сезонов ньюаркцы завершили после регулярного чемпионата.