Кубок Стэнли: "Сиэтл" выбил действующего чемпиона, "Флорида" в овертайме дожала "Бостон"
Список участников второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги пополнился "Флоридой Пантерз" и "Сиэтл Кракен". Они переиграли "Бостон Брюинз" и "Колорадо Эвеланш" соответственно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
В столице штата Массачусетс счет открыли флоридцы. В середине первого периода защитник гостей Монтур реализовал большинство броском с близкого расстояния с паса Лунделла. А на старте второй 20-минутки Райнхарт мощным выстрелом под перекладину удвоил преимущество "Пантерз".
Впрочем, "Бостон" очнулся и ответил тремя шайбами подряд. Сначала Крейчи забросил в большинстве. А впоследствии при численном преимуществе "Брюинз" Бертуцци мощным броском прошил Бобровского. Лидер атак хозяев Пастрняк забил на добивании в равных составах.
Однако удержать преимущество бостонцы не сумели. Ровно за минуту до финальной сирены тот же Монтур метко бросил от левого борта и перевел игру в овертайм. Там сильнее оказалась "Флорида" – Верхейге завершил затяжную атаку мощным броском под ближнюю стойку.
Зато в Денвере "Сиэтл" разобрался с местными "Эвеланш" за 60 минут. После безголевого первого периода с преимуществом "Колорадо" гости шокировали денверцев ударной 4-минуткой на старте второго.
Дубль в свой актив записал нападающий "Кракен" Бьоркстранд. Для начала датчанин отдавал передачу вдоль линии ворот, а шайба из-за суеты на "пятаке" оказалась за линией. Дальше же он убежал в контратаку и эффектно забросил под дальнюю стойку из левой зоны.
Усилиями Маккиннона и Рантанена "Колорадо" отыграл одну шайбу под занавес периода, воспользовавшись единственным за весь матч большинством. Но в третьей 20-минутке "Сиэтл" героически выстоял под давлением хозяев и выбил действующего чемпиона из дальнейшей борьбы за Кубок Стэнли.
В следующем раунде "Флорида" встретится с "Торонто". Канадцы в первом раунде выбили прошлогоднего финалиста - "Тампу-Бэй" (4:2 в серии). "Сиэтл" будет противостоять "Далласу". Техасцы выбили "Миннесота" (4:2).
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Бостон" – "Флорида" – 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1); серия – 3:4
- "Колорадо" – "Сиэтл" – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0); серия – 3:4
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