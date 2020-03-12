У нинішього складу Кабміну немає концептуальних рішень, - експерт

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Політолог переконаний, що стратегію розвитку свого часу мала хіба що Юлія Тимошенко

У нинішнього складу Кабінету міністрів України немає концептуальних рішень, здатних вивести країну з кризи, адже уряд Олексія Гончарука був сформований з романтиків та теоретиків, тоді як уряд Дениса Шмигаля є більш прагматичним, але все одно продовжуватиме вже розпочатий курс. Про це заявив в інтерв'ю політолог Володимир Фесенко, передає РБК-Україна.

"Я часто чую, що в уряду Гончарука була візія. Але це був уряд романтиків і теоретиків. Новий уряд буде більш прагматичним і тактичним, візій я не бачу. Скоріш за все, вони будуть рухатися за інерцією, як сказав Шмигаль, виконуючи той курс реформ, який вже було почато і значною мірою запрограмовано нашими міжнародними партнерами. От він і буде виконувати, але й корекції в окремих напрямках будуть", - говорить Фесенко.

Втім, на думку політолога, серед усіх прем'єрів стратегію розвитку свого часу мала хіба що Юлія Тимошенко.

"Вона впливала на економіку. Перше, й особливо друге прем'єрство. У неї була стратегія, більше тактики було звичайно ж. Але певне розуміння, куди і як рухатися, як діяти - це була така стратегічна тактика, тому що і перше, і друге прем'єрство були обмежені. Тим більше друге прем'єрство було антикризовим. Їй вдалося утримати ситуацію при найсильнішому падінні економіки, коли на 15% у 2009 році впала економіка. У Тимошенко було певне бачення, і вона формувала цю політику, впливала дуже сильно саме персонально", - додав Фесенко.

Нагадаємо, раніше Рада відправила у відставку Кабмін під головуванням Олексія Гончарука.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України призначила Дениса Шмигаля новим прем'єр-міністром України. Так, в уряді Олексія Гончарука Шмигаль обіймав посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій. За проголосувало 291 нардепа, 59 проти, 46 утрималися і 9 не голосували.

11 березня Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у світову економічну кризу, викликану поширенням коронавірусу у світі.