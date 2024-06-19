Nvidia стала самой дорогой компанией в мире благодаря буму искусственного интеллекта

Nvidia стала самой дорогой компанией в мире после ошеломляющего роста ее акций, что подчеркивает огромную роль, которую инвесторы ожидают от искусственного интеллекта в мировой экономике в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Акции Nvidia 18 июня выросли на 3,5%, в результате чего их рыночная стоимость составила около 3,34 трлн долларов. Это подняло лидера полупроводниковой индустрии выше Microsoft и Apple, которые в последние дни боролись за первые места.

Рост рыночной стоимости Nvidia был вызван спросом на ее чипы, которые являются золотым стандартом в сфере искусственного интеллекта. Акции компании в этом году выросли более чем на 170% и поднялись примерно на 1100% с минимума в октябре 2022 года.

Растущий энтузиазм инвесторов в отношении искусственного интеллекта ускоряют ралли Nvidia. Он отразился на рыночной стоимости Nvidia, которой потребовалось всего 96 дней, чтобы вырасти с 2 трлн долларов до 3 трлн долларов.

По данным Bespoke Investment Group, Microsoft, одной из двух других компаний, достигших этого редкого уровня, потребовалось 945 дней, чтобы подняться с 2 трлн долларов до 3 трлн долларов, в то время как Apple потребовалось 1044 дня, чтобы совершить этот скачок.

По словам Говарда Сильверблатта, старшего индексного аналитика S&P Dow Jones Indices, только 11 американских компаний с 1925 года достигли первого места по рыночной стоимости.

Судьба бывших лидеров рейтинга в последние десятилетия разошлась. Microsoft достигла первого места в конце 1990-х, но затем в начале 2000-х годов ее акции испытывали трудности из-за пузыря доткомов, но во второй половине прошлого десятилетия снова резко выросли.

Exxon Mobil стала самой дорогой компанией в мире в 2000-х годах, но ее акции упали после падения цен на нефть.

Для некоторых Cisco - это предостерегающая история. Акции компании достигли максимума в более чем 80 долларов в марте 2000 года, в разгар бума доткомов, во время которого инвесторы часто присваивали ошеломляющие оценки компаниям, связанным с Интернетом.

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Доходы Nvidia

На данный момент доходы Nvidia поддерживают цену ее акций. В последнем квартале выручка выросла более чем в три раза до 26 млрд долларов, а чистая прибыль подскочила в семь раз до 14,9 млрд долларов.

По данным LSEG, выручка в текущем финансовом году, как ожидается, увеличится примерно вдвое, до 120 млрд долларов., а затем вырастет еще на 33% в 2026 финансовом году, до 160 млрд долларов.

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Впечатляющие финансовые результаты и прогнозы Nvidia привели к тому, что оценка ее акций, по некоторым показателям, снизилась, несмотря на рост цены ее акций.

Например, по данным LSEG Datastream, соотношение цены и прибыли Nvidia составляет 43. Это выше уровня 25, на котором оно находилось в начале года. Напротив, индекс S&P 500 торгуется с разницей в 21 раз.

Хотя Nvidia показала выдающиеся результаты, это не единственная компания, которая извлекла выгоду из энтузиазма по поводу потенциальной прибыли от искусственного интеллекта. Акции других технологических компаний, в том числе Super Micro Computer, и Arm Holdings, также резко выросли в этом году.