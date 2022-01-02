До 60 гривень за кубометр. Січневі ціни на газ зросли

Місячні ціни, які компанії пропонують на січень, досягають 60 гривень за кубометр. "ТАС Енергія країни"пропонує газ по 57,5 гривень за кубометр, (у грудні та листопаді 2021 року - 38,35 гривень, у жовтні - 30,06 гривень, у вересні 20,96 гривень за кубометр).

Однак на ринку є більш вигідні пропозиції. Зокрема, "Галнафтогаз" зберіг місячний тариф на січень на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом "Твій Газзбут", на які припадає більша частина ринку. Не пропонує місячний тариф і "Нафтогаз України".

Річні тарифні плани залишаються значно вигіднішими. Базові фіксовані ціни, як і раніше, коливатимуться від 7,80 до 11,99 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 гривень за кубометр. Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 гривень за кубометр.