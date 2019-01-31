У січні за спробу підкупити поліцейських затримали 21 людину

Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

всім затриманим обрано запобіжні заходи

У січні 2019 року задокументовано 20 фактів надання хабара працівникам поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як зазначається, за спробу підкупу поліцейських було затримано 21 людину. Найчастіше пропозиція хабара надходила від осіб за повернення вилученого у рамках кримінального провадження майна, злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Уникнути відповідальності таким чином намагалися також підозрювані у крадіжках, шахрайстві, хуліганстві, розкраданні бюджетних коштів.

Зокрема, у Хмельницькій області депутат Камянець-Подільської міської ради запропонував хабара у розмірі 500 доларів посадовцю поліції Управління захисту економіки. Гроші зловмисник приніс за непритягнення до відповідальності його сина, а за сумісництвом – колеги по партії, який, продавши квартиру, не зазначив про це у декларації.

Житомирське управління ДВБ НПУ затримало на передачі 1 тис. доларів посадовцю обласної поліції. Такою сумою водій, винний у смерті чоловіка, намагався закрити розпочате кримінальне провадження.

"Загалом, лише за перший місяць 2019 року, оперативники ДВБ НПУ разом з працівниками поліції столиці та регіонів задокументували надання неправомірної вигоди поліцейським на суму понад 200 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 січня слідчі ДБР затримали на хабарі оперативного працівника Головного управління військової контррозвідки СБУ та командира однієї з військових частин, розташованої в зоні проведення ООС.

РБК-Україна писало, СБУ затримала на хабарі начальника Управління державного екологічного нагляду (контролю) у Житомирській області.