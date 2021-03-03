У січні безкоштовну допомогу при пологах отримали понад 29 тисяч українок

У січні цього року в Україні безоплатну допомогу при пологах отримали понад 29 тисяч пацієнток. Національна служба здоров’я уклала договори з майже 400 медичними закладами на надання допомоги при пологах.
Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.
Вказано, що на сьогодні НСЗУ виплатила цим закладам понад один мільярд 763 мільйони гривень за надання допомоги пацієнткам. З них - понад 236 мільйонів у 2021 році.
"У 2021 році найбільше коштів отримали: Київський пологовий будинок № 5 (4 млн 700 тис. грн), перинатальний центр Києва - 4 млн 500 тис. грн), Львівський клінічний пологовий будинок №1 (понад 3 млн 400 тис. грн)", - інформують у відомстві.
При цьому до безоплатного пакету допомоги при пологах входить:
Підкреслюється, що українки мають право на вибір пологового будинку, в якому народжуватимуть. Місце проживання чи прописки не має значення. Жодних благодійних внесків платити не потрібно.
Разом з тим перебування у палаті підвищеного комфорту та інші додаткові послуги (зокрема, поліпшений сервіс) належать до категорії платних послуг. Оплата має здійснюватися у вигляді офіційних платежів за тарифами, які затверджено органом місцевого самоврядування, що є власником закладу охорони здоров’я.
Нагадаємо, в Україні безкоштовну допомогу при пологах отримали понад 180 тисяч жінок з квітня по листопад 2020 року.
Як писало РБК-Україна, у Програмі медичних гарантій-2021 Національна служба здоров'я пропонувала збільшити тариф на неонатальну допомогу новонародженим.