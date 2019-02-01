За січень піротехніки ДСНС знищили більше 1 тис. вибухонебезпечних предметів

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Зокрема, було знищено 4 авіаційні бомби

З початку року рятувальники здійснили 166 виїздів, у ході яких виявлено та знижено 1034 вибухо-небезпечних предметів (ВНП), зокрма, 4 авіаційні бомби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Як зазначається, ДСНС щодня отримує повідомлення від громадян про знайдені ВПН. Найчастіше застарілі снаряди знаходять громадяни на відкритих територіях поблизу населених пунктів.

Зокрема, 29 січня піротехніки у Волинській області обстежили територію поблизу сіл Софіянівка Маневицького та Осьмиговичі Турійського районів, де були виявлені, вилучені та знищені 2 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. Кілограмову авіаційну бомбу та 82-міліметрову мінометну міну знайшли місцеві мешканці під час заготівлі дров у лісі про що одразу повідомили рятувальників.

Водночас, 31 січня піротехніки знищили вибухонебезпечний предмет часів минулих війн, що був виявлений напередодні неподалік с. Корчак Житомирського району. Там місцеві мешканці натрапили на вибухонебезпечний предмет, що лежав біля дерева. Прибувши на місце виклику, фахівці ДСНС ідентифікували знахідку як артснаряд калібром 125 мм.

Того ж дня у селі Крихівці Івано-Франківської області було виявлено та знищено один 76 мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який був виявлений на території новобудови.

Нагадаємо, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у 2018 році було перевірено та розміновано понад 4 тисяч гектарів.

РБК-Україна писало, що служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у 2018 році ліквідувала близько 78 тисяч пожеж в Україні.