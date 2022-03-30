Потрібно зайняти одну позицію. Глава Міненерго зустрівся з директором МАГАТЕ

У середу, 30 березня, пройшла зустріч Міністра енергетики і директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Галущенко заявив, що своїми діями Росія продемонструвала повне ігнорування міжнародних принципів забезпечують розвиток ядерної енергетики.

"Захопивши ядерні об'єкти в Україні, Росія вчинила акт ядерного тероризму, оскільки це були умисні дії щодо ядерної установки і дії, що перешкоджають її роботі. Вони добре усвідомлюють, що така дія може призвести до загибелі або заподіяння тяжкої шкоди населенню і значної шкоди майну або навколишньому середовищу в результаті радіоактивного забруднення", - зазначив міністр.

Так само Галущенко заявив, що зараз потрібно зайняти одну з двох позицій, що склалися після 24 лютого.

"Після 24 лютого є тільки дві позиції: одна правильна, інша спотворена. Третього не дано. Особливо це стосується ядерної безпеки. Правильна позиція - це гарантії, безпека та охорона. Це те, за що відповідає Україна. І інша позиція, спотворена позиція - це обстріл ядерних об'єктів, це захоплення Чорнобильської та Запорізької АЕС", - зазначив він.