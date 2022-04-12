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Чи потрібно ввечері вимикати світло під час повітряної тривоги: у Генштабі дали відповідь

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Вівторок 12 квітня 2022 14:25
Чи потрібно ввечері вимикати світло під час повітряної тривоги: у Генштабі дали відповідь Чи потрібно ввечері вимикати світло (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Генеральному штабі розповіли, що цілеспрямовано ввечері ніхто світло у будинках не вимикає. Однак зазначається, що військовослужбовці дотримуються цієї рекомендації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Генштабу Українським новинам.

Повідомляється, що з огляду на рекомендації Збройних сил, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військових адміністрацій, люди самі повинні приймати рішення вимикати світло чи ні.

"Коли були обстріли житлових будинків, то десь були світлові маячки і це могло привернути увагу. Ворог абсолютно цинічно та цілеспрямовано порушував міжнародне гуманітарне право, тому й ракети прилітали та обстріли були. З метою, щоб себе убезпечити, є люди, які вимикають світло. Ніхто цілеспрямовано не вимикає", - повідомили у Генштабі.

Також зазначається, що в країні діє воєнний стан і ніхто не перебуває в безпеці, якщо будуть ракетні обстріли або авіабомбардування.

Однак, у Генштабі додали, що військові дотримуються рекомендацій і в цей час вимикають світло на об'єктах.

Раніше ми повідомляли, що в Україні попередили масштабну кібератаку на об'єкти енергетики.

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