Потрібно якомога швидше врегулювати питання "зелених тарифів", - Ковальчук

Керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук вважає за необхідне якомога швидше врегулювати питання "зелених тарифів" в Україні на законодавчому рівні. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Ковальчук заявив, що на даний момент Україна має в два рази більше потенційних об'єктів будівництва, що вже побудовано.

"Потрібно якнайшвидше знайти вихід із ситуації, не розігнавши до космічних масштабів обсяг компенсації за відновлювану енергетику. Поки ламають списи на майданчиках, комітетах ПЕК, форумах, як краще змінити модель, триває шаленими темпами, комсомольськими будовами, введення нових "зелених" потужностей під високий "зелений" тариф. На даний момент потенційних об'єктів до будівництва в два рази більше, ніж вже побудовано, з усіма документами", - сказав Ковальчук.

Керівник "Укренерго" зазначив, що Україна вже втратила два роки для того, щоб зробити конкурентними ціни на чисту енергію.

"Кожен день, коли ці обговорення відкладають ухвалення змін до закону, все більша і більша кількість їх все одно побудуватися під високий тариф. Я за "зелену" енергетику, зрозумійте правильно. Якщо було прийнято стратегічне рішення робити конкурентним цей сегмент, вводити аукціони, щоб ці тарифи визначалися конкуренцією, навіщо ж втрачати вже третій рік? Третій рік почнеться, коли ми втрачаємо можливість зробити конкурентні ціни на чисту енергію", - заявив Ковальчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що нова влада не буде робити ніяких необдуманих кроків, які б стосувалися ретроспективних змін в українському законодавстві. Зеленський очікує значної активізації інвестиційної діяльності в Україні.

Також РБК-Україна писало, що бізнес закликав відмовитися від ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу, який призведе до збитків для України і погіршить її інвестиційний клімат.