Потрібно бути готовими до вторгнення Росії в кожній області, - командувач ССО
Україна має бути готовою до вторгнення Росії в кожній області. В тих, які не є окупованими і в тих, які знаходяться під окупацією.
Про це заявив командувач Сил спеціальних операцій Григорій Галаган, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю Українському центру безпеки і співпраці.
За його словами, згідно закону, ССО є ключовим родом сил, що відповідає за підготовку і організацію Руху опору. Їм дається право забезпечити соціальний захист людей, які приймають участь, а також і організувати сам порядок руху опору та проведення певних заходів.
"Тим більше, що у нас майже 130 районів по новому районуванню і відсутність загрози вторгнення і подальшої ескалації з боку Російської Федерації ніхто не гарантує. Ми повинні бути готові, в кожній області", - заявив Галаган.
Він вважає, що питання організації спротиву - це важливий момент і важливий аспект діяльності ССО.
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