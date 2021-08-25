Потрібно 20 років роботи: президент Естонії зробила заяву про вступ України до ЄС

Президент Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що Євросоюз повинен бути сміливішим у питанні розширення. Однак, Україна не підходить під вимоги членства в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова Кальюлайд в інтерв'ю "Європейській правді" .

За її словами, потрібне якесь рішення для східних партнерів:"або ми пропонуємо їм повноцінне членство, або створюємо новий формат для трьох держав, які мають амбіції (України, Молдови, Грузії, - ред)".

"Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності... Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС!",- заявила Кальюлайд.

Президент Естонії заявила, що в ЄС готові допомагати цим змінам, "але роботу виконувати вам, і це важка робота".