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Потрібна підтримка Заходу: експерт про ризики для держборгу України через агресію РФ

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Україна, П'ятниця 21 січня 2022 12:48
Потрібна підтримка Заходу: експерт про ризики для держборгу України через агресію РФ Фото: Україна не витримає напруженості довгий час (bank.gov.ua)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Якщо ризики військової ескалації триватимуть кілька місяців, Україні може знадобитися фінансова допомога. Подібний жест зараз став би не тільки економічною подушкою безпеки, а й політичним сигналом, що Україна може розраховувати на реальну підтримку Заходу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ".

"Україна не витримає так довго під тиском, та й не потрібно їй це робити. Якщо Захід не здатний вирішити питання з Росією, значить, доведеться активніше допомагати Україні", - вважає глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Як наголошується в матеріалі, крім санкцій і політичного тиску на РФ, західні партнери вже зараз можуть допомогти Україні з розміщенням єврооблігацій, надавши свої гарантії по виплаті цього боргу. Тим більше що такий інструмент США вже використовували у 2014-2016 роках, дозволивши Україні зайняти під історично низький відсоток і простягнувши їй руку в складний час. До слова, ті випуски облігацій уряд вже успішно погасив.

Нагадаємо, директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін заявив, що Україна в січні 2022 року тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу. Це сталося через зростання геополітичної напруги і зростання рівня ставок. За його словами, на зовнішніх ринках прибутковість українських ОЗДП досягла двозначних стресових рівнів.

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Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ