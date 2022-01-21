Потрібна підтримка Заходу: експерт про ризики для держборгу України через агресію РФ
Якщо ризики військової ескалації триватимуть кілька місяців, Україні може знадобитися фінансова допомога. Подібний жест зараз став би не тільки економічною подушкою безпеки, а й політичним сигналом, що Україна може розраховувати на реальну підтримку Заходу.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ".
"Україна не витримає так довго під тиском, та й не потрібно їй це робити. Якщо Захід не здатний вирішити питання з Росією, значить, доведеться активніше допомагати Україні", - вважає глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.
Як наголошується в матеріалі, крім санкцій і політичного тиску на РФ, західні партнери вже зараз можуть допомогти Україні з розміщенням єврооблігацій, надавши свої гарантії по виплаті цього боргу. Тим більше що такий інструмент США вже використовували у 2014-2016 роках, дозволивши Україні зайняти під історично низький відсоток і простягнувши їй руку в складний час. До слова, ті випуски облігацій уряд вже успішно погасив.
Нагадаємо, директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін заявив, що Україна в січні 2022 року тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу. Це сталося через зростання геополітичної напруги і зростання рівня ставок. За його словами, на зовнішніх ринках прибутковість українських ОЗДП досягла двозначних стресових рівнів.