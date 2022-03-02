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На потреби армії через цифрові сервіси зібрано 29 млн доларів, - Мінцифра

Автор: Константин Широкун

Українці та волонтери за останні п'ять днів для потреб української армії зібрали 29 млн доларів. Левова частка надходжень приходила в криптовалюті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України.

Через Мобільний додаток "Дія" за останні дні зібрано вже понад 62 243 637 гривень. Через Інтернет-портал putler.io за перші 12 годин роботи (з вечора 1 березня) зібрано понад 2 млн доларів. У криптовалюті українці та громадяни інших держав пожертвували близько 25 млн доларів.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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