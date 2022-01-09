У Нур-Султані перевіряють документи в іноземців: понад 160 людей уже доставили до поліції

У столиці Казахстану Нур-Султані проводиться перевірка документів іноземців. Вже 161 особу доправили до поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Казахстан" у Telegram .

Дільничні ходять по хостелах та орендованих квартирах для перевірки документів у іноземців. Багатьох уже доставили до відділень для перевірки законності їх знаходження в столиці Казахстану.

"Зберігайте спокій та правопорядок у місті. Не порушуйте встановлений режим комендантської години. Будь-які протиправні дії жорстко припинятимуться", - звернувся раніше до жителів Нур-Султана комендант столиці Єржан Саденов.