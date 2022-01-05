У Нур-Султані почала діяти комендантська година: людей на вулицях немає, наряди поліції посилені

У Нур-Султані почала діяти комендантська година. На вулиці практично немає людей, наряди поліції помітно посилені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Мир-24 ".

"У Нур-Султані почала діяти комендантська година. На вулиці зараз практично нікого не зустрінеш, видно посилені наряди поліції", - пише видання.

При цьому видання повідомляє, що ситуація особливо не змінилася, до ведення комендантської години тех багато хто побоювався виходити на вулицю через заворушення.

"Картина змінилася несильно. І до 23:00 за місцевим часом люди побоювалися виходити на вулицю, незважаючи на відносну стабільність в головному місті країни. Все-таки події, які відбулися в Алмати і на заході Казахстану, насторожують людей. І це видно", - розповів журналіст видання.