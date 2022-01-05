У Нур-Султані почала діяти комендантська година: людей на вулицях немає, наряди поліції посилені

У Нур-Султані почала діяти комендантська година. На вулиці практично немає людей, наряди поліції помітно посилені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мир-24".
"У Нур-Султані почала діяти комендантська година. На вулиці зараз практично нікого не зустрінеш, видно посилені наряди поліції", - пише видання.
При цьому видання повідомляє, що ситуація особливо не змінилася, до ведення комендантської години тех багато хто побоювався виходити на вулицю через заворушення.
"Картина змінилася несильно. І до 23:00 за місцевим часом люди побоювалися виходити на вулицю, незважаючи на відносну стабільність в головному місті країни. Все-таки події, які відбулися в Алмати і на заході Казахстану, насторожують людей. І це видно", - розповів журналіст видання.
Варто відзначити, у Казахстані прямо зараз масштабні протести. Через заворушення у країні відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок.
Про те, чому протестує Казахстан, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.