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Нулевая квота или пошлина для всех: позиция бизнеса по экспорту лома в 2027 году

14:17 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Сергей Новиков
В Украине запрещен экспорт металлолома до конца года (фото: Getty Images)

Представители большого бизнеса призвали правительство сохранить в 2027 году нулевую квоту на экспорт металлолома. В случае отмены ограничения, нужно установить пошлину в размере 180 евро за тонну для всех направлений экспорта с учетом международных обязательств Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление компаний-членов Европейской бизнес ассоциации в обращении к Кабинету министров и Министерству экономики.

Преимущества внутренней переработки лома

Как объясняют в ЕВА, внутренняя переработка металлолома создает добавленную стоимость в Украине, поддерживает занятость и налоговые поступления, а также обеспечивает сырьем производство стали и готовой металлопродукции.

"Использование лома также способствует снижению энергозатрат и выбросов CO₂ в производстве стали, что приобретает дополнительное значение в условиях применения CBAM в ЕС", - говорится в обращении.

Как известно, дискуссия по экспорту металлолома активизировалась после того, как компании-экспортеры металлолома призвали правительство пересмотреть действующие ограничения. Они даже устроили протесты под Офисом президента.

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Почему экспорт лома запретили

Напомним, нулевую квоту на экспорт металлолома Кабинет министров ввел с 1 января 2026 года, объясняя это необходимостью обеспечить украинские металлургические предприятия сырьем.

Кроме того, это требовалось во избежание убытков для бюджета: по данным народных депутатов, украинский металлолом вывозили через ЕС в третьи страны, пользуясь преимуществами беспошлинной торговли, и таким образом обходя необходимость уплаты пошлины.

Поэтому украинский бюджет потерял минимум 3 млрд грн в 2025 году. При открытии экспорта сумма убытков может возрасти уже до 5 млрд грн.

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