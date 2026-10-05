Нулевая квота или пошлина для всех: позиция бизнеса по экспорту лома в 2027 году

Преимущества внутренней переработки лома

Как объясняют в ЕВА, внутренняя переработка металлолома создает добавленную стоимость в Украине, поддерживает занятость и налоговые поступления, а также обеспечивает сырьем производство стали и готовой металлопродукции.

"Использование лома также способствует снижению энергозатрат и выбросов CO₂ в производстве стали, что приобретает дополнительное значение в условиях применения CBAM в ЕС", - говорится в обращении.

Как известно, дискуссия по экспорту металлолома активизировалась после того, как компании-экспортеры металлолома призвали правительство пересмотреть действующие ограничения. Они даже устроили протесты под Офисом президента.

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Почему экспорт лома запретили

Напомним, нулевую квоту на экспорт металлолома Кабинет министров ввел с 1 января 2026 года, объясняя это необходимостью обеспечить украинские металлургические предприятия сырьем.