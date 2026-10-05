Нулевая квота или пошлина для всех: позиция бизнеса по экспорту лома в 2027 году

Представители большого бизнеса призвали правительство сохранить в 2027 году нулевую квоту на экспорт металлолома. В случае отмены ограничения, нужно установить пошлину в размере 180 евро за тонну для всех направлений экспорта с учетом международных обязательств Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление компаний-членов Европейской бизнес ассоциации в обращении к Кабинету министров и Министерству экономики.
Как объясняют в ЕВА, внутренняя переработка металлолома создает добавленную стоимость в Украине, поддерживает занятость и налоговые поступления, а также обеспечивает сырьем производство стали и готовой металлопродукции.
"Использование лома также способствует снижению энергозатрат и выбросов CO₂ в производстве стали, что приобретает дополнительное значение в условиях применения CBAM в ЕС", - говорится в обращении.
Как известно, дискуссия по экспорту металлолома активизировалась после того, как компании-экспортеры металлолома призвали правительство пересмотреть действующие ограничения. Они даже устроили протесты под Офисом президента.
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Напомним, нулевую квоту на экспорт металлолома Кабинет министров ввел с 1 января 2026 года, объясняя это необходимостью обеспечить украинские металлургические предприятия сырьем.
Кроме того, это требовалось во избежание убытков для бюджета: по данным народных депутатов, украинский металлолом вывозили через ЕС в третьи страны, пользуясь преимуществами беспошлинной торговли, и таким образом обходя необходимость уплаты пошлины.
Поэтому украинский бюджет потерял минимум 3 млрд грн в 2025 году. При открытии экспорта сумма убытков может возрасти уже до 5 млрд грн.