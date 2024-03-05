Нуланд уходит в отставку с должности заместителя главы Госдепа США

Виктория Нуланд в ближайшие недели намерена уйти с должности заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госдепа Энтони Блинкена.
Отмечается, что срок полномочий Нуланд составляет три с половиной десятилетия государственной службы под руководством шести президентов и десяти государственных секретарей США.
Также в Госдепе отметили лидерство Нуланд в вопросах Украины и что ее усилия были незаменимы для противостояния полномасштабному вторжению диктатора Владимира Путина в Украину
Она также отвечала за формирование глобальной коалиции, чтобы гарантировать Путину его стратегическую неудачу, и оказание помощи Украине в достижении того дня, когда она сможет твердо встать на ноги - демократически, экономически и в военном отношении.
Президент Джо Байден и Блинкен попросили заместителя министра по вопросам управления Джона Басса исполнять обязанности заместителя государственного секретаря по политическим вопросам до тех пор, пока не будет подтверждена замена Нуланд.
Напомним, что 31 января заместитель государственного секретаря США прибыла в Киев. Это ее второй визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.
Тогда Нуланд озвучила свой прогноз на ход событий в 2024 году. Она отметила, что российский диктатор Владимир Путин ожидает сюрпризов на поле боя в Украине.
Детальнее о приезде Нуланда и основных встречах - в материале РБК-Украина.
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