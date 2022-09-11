Нуланд не побачила інтересу Байдена до зустрічі з Путіним на саміті G20

Нуланд сказала, що якщо Путін з'явиться на Балі, то лідери G20 повинні дуже прямо сказати йому про своє бачення щодо того, що відбувається в Україні, про порушення Росією всіх можливих принципів, закладених у ряді документів, які підписав ще Радянський Союз.

"Що стосується зустрічі на Балі, до неї ще пройде певний час. Поки я не бачу ніякого інтересу до Путіна з боку нашого президента", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента говорили, що Зеленський може відвідати саміт G20 в Індонезії, якщо туди приїде російський президент Володимир Путін.

У Білому домі заявили, що підтримують присутність Зеленського на саміті за умови приїзду Путіна.

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