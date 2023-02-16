Нуланд рассказала, каким в США видят окончание войны России против Украины

"Президент (Байден, - ред.) говорил, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украина борется за возвращение всей своей территории в пределах своих международных границ. Мы поддерживаем их, в том числе в подготовке ими следующего рывка, чтобы вернуть себе территорию. Если Россия перестанет воевать, эта война может закончиться завтра. Если бы Украина перестала воевать, Украине наступил бы конец. Так что это украинцам решать, как вести эту войну. Это украинцам решать, как они могут искать другие пути к миру, включая дипломатию", - ответила она.

Также Нуланд добавила, что президент РФ Владимир Путин все еще достаточно самонадеян, чтобы верить в то, что он сможет победить Украину, так что он будет продолжать войну дальше.

"Более 200 000 россиян убито или ранено в бою в течение года. Они в некоторых категориях потеряли в этой войне более половины своей боевой техники, и более миллиона самых умных и лучших россиян покинули страну. Так что же несет эта война среднему россиянину? Ничего. Смерть, разрушение, потерю будущего. Потерю технологического и экономического потенциала, который возник бы в результате интеграции с нами. Так что более интересно, поддержит ли это русский народ", - сказала Нуланд.