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Нуланд про превентивні санкції проти РФ: стримування краще працює при невизначеності

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що превентивне введення санкцій проти Росії до вторгнення в Україну буде менш ефективним. Вона уточнила, що стримування краще працює в умовах стратегічної невизначеності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нуланд в ефірі телеканалу CBS.

"Що стосується цього пакету санкцій, то, знаєте, стримування найкраще працює тоді, коли є деяка стратегічна невизначеність щодо того, що конкретно ми збираємося робити", - сказала Нуланд, відповідаючи на питання про те, чи планує президент США Джо Байден накласти вето на законопроєкт про санкції проти Росії, якщо в ньому буде передбачено превентивне введення обмежень.

Представник Держдепу додала, що санкції США проти Росії передбачають економічні заходи та експортний контроль, які торкнуся російські еліти.

"Якщо ми їх (санкції - ред.) розкриємо зараз, тоді Росія зможе почати вживати заходів щодо пом'якшення наслідків, і нам це здається безглуздим", - додала вона.

Нагадаємо, напередодні голова Комітету з міжнародних відносин Сенату США демократ Роберт Менендес допустив можливість введення санкцій проти Росії до її вторгнення в Україну.

Зазначимо, у разі вторгнення Росії в Україну США введуть найпотужніші санкції, які зруйнують російську економіку.

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