Нуланд: переговори по Донбасу в глухому куті, США можуть зіграти допоміжну роль

За її словами, США давно підтримують мінські угоди, хоча багато пунктів і не виконуються. Але основними вимогами залишаються вивести іноземні війська за межі України і провести вільні незалежні вибори.

"Переговори зайшли в глухий кут, і обидві сторони роблять все для того, щоб мікроелементи затягували обговорення великих елементів. Чи хоче Путін дійсно повернути Донбас? Ми не знаємо, але ми віримо в це і думаємо, що США можуть зіграти допоміжну роль, як ми це робили раніше", - зазначила Нуланд.

Вона уточнила, що мова йде про формат переговорів, який йшов паралельно з нормандським.

"Ми не бачимо жодної альтернативи (мінським угодам, - ред.). Треба починати щось робити, а не просто говорити про мінські угоди. Це вимагає інтенсивної співпраці, політичної волі та громадської підтримки", - додала Нуланд.

Вона також закликала Росію і Україну погодити різдвяне перемир'я.

"Ми бачимо, що наближаються різдвяні свята. Ми закликаємо і Москву, і Київ до співпраці і заходів, в першу чергу щодо припинення вогню в контексті різдвяних свят. Це був би гарний початок", - зазначила вона.